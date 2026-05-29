Paixão, razão e consequências

Por Leonardo Fração, empresário e membro do Conselho Editorial da RBS

Vivemos sob uma curiosa contradição humana: na maior parte das vezes sabemos o que queremos, mas não agimos de forma coerente com o objetivo. Um exemplo simples: de cada 10 pessoas que conheço que dizem querer emagrecer, a maioria continua consumindo açúcar em excesso e evitando qualquer proximidade com uma esteira. Desejo e comportamento dificilmente caminham juntos.

Democracias amadurecem quando o eleitor consegue separar paixão de responsabilidade

Na política, isso se torna um enorme problema.

O brasileiro costuma desejar um país mais seguro, mais eficiente, com melhor educação, infraestrutura e menos corrupção. Mas temos enorme dificuldade de relacionar essas aspirações com as escolhas que fazemos nas urnas. Muitas vezes votamos como quem torce, não como quem administra as consequências futuras das próprias decisões.

E isso acontece porque a política exige uma capacidade pouco natural ao ser humano: pensar no longo prazo. Exige conectar causa e efeito. Exige entender que o voto não é apenas uma manifestação emocional ou identitária, mas um instrumento concreto que molda leis, prioridades e o ambiente econômico e institucional do país.

Nesse ponto, o jornalismo exerce um papel essencial. Em meio ao excesso de slogans, cortes de vídeos e discursos feitos para viralizar, cabe ao jornalismo profissional justamente ajudar a reconstruir essas conexões. Mostrar não apenas o que os candidatos dizem, mas o que fizeram, como votaram, quais alianças construíram e quais consequências práticas suas decisões produziram ao longo do tempo.

Também é importante compreender que Executivo e Legislativo cumprem funções diferentes – e talvez devam despertar racionalidades diferentes no eleitor.

O voto para o Legislativo deveria refletir convicções mais profundas: valores, princípios e visão de sociedade. Deputados e senadores são responsáveis por construir leis, limitar excessos e representar correntes de pensamento legítimas da população.

Já o voto para o Executivo talvez precise ser mais pragmático. Governar exige capacidade de articulação, execução, previsibilidade e gestão. Nem sempre o candidato que mais se parece conosco é o mais preparado para administrar um país complexo.