O leitor como sócio

Por Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital e membro do Conselho Editorial da RBS

Na era do scroll infinito, em que a informação se tornou uma commodity abundante, a verdadeira escassez já não é o dado, mas o tempo. Perseguir o clique efêmero, lógica que molda a economia da atenção, revelou-se uma armadilha para a imprensa profissional. A sustentabilidade das empresas de mídia não reside no volume estatístico de acessos anônimos, mas na profundidade do vínculo com aqueles que compartilham dos mesmos valores e identidade. É preciso transitar da antiga relação regional para uma gestão estratégica de comunidades. O consumidor, afinal, tornou-se o verdadeiro sócio desse ecossistema.

Para os veículos locais, a mudança é a chave da sobrevivência

Historicamente, os veículos tradicionais se consolidaram como espaços de identidade. Ao assinar o jornal, ligar o rádio ou sintonizar a TV, o gaúcho sinalizava o pertencimento a um território físico e simbólico. Hoje, o ambiente digital exige prática e propósito: não se trata apenas de “quem lê o quê”, mas de “quem faz o que junto com quem”. O negócio não termina quando a notícia é consumida. A verdade em 2026 é que o processo começa quando a pessoa decide colaborar, debater e transacionar nessa rede. Retirar a informação da sua origem, se apropriar dela e devolver para o mundo com a sua contribuição.

Para os veículos locais, a mudança é a chave da sobrevivência. Ativar esses núcleos, de Porto Alegre ao interior do Rio Grande do Sul, é resgatar o conceito clássico de “relação comunitária”. Aquele espaço de confiança mútua em que os temas regionais importam e geram engajamento real. A sustentabilidade e o valor do jornalismo passam a depender da capacidade de criar ambientes em que o usuário atue como coautor do conteúdo.