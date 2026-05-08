Confira os Princípios Editoriais do Grupo RBS

Princípios Editoriais

1. As pessoas no centro

Num mundo digital marcado por bilhões de conexões e pela circulação instantânea de informações, colocamos a sociedade e o público no centro das decisões editoriais. Nosso compromisso é entregar conteúdo relevante, preciso e adequado aos novos hábitos, atuando como porto seguro em meio ao ruído das plataformas e fortalecendo o direito de todos a uma informação confiável.

2. Busca da verdade com base nos fatos como compromisso central

A essência do jornalismo está na apuração rigorosa dos fatos, executada com método, transparência, precisão e checagem constante. Erros de conteúdo, quando identificados, são corrigidos. Contexto e análise são fundamentais para a compreensão dos acontecimentos.

3. Liberdade de imprensa como pilar democrático

Defendemos a livre circulação de ideias com responsabilidade e rejeitamos qualquer forma de censura ou intimidação. A independência editorial é condição essencial para uma democracia forte.

4. Jornalismo profissional como direito do público à informação de qualidade

Em um ambiente saturado por excesso de informações, conteúdos manipulados e desinformação, o jornalismo profissional reafirma práticas que distinguem fatos de narrativas, reportagem de manipulações, análise de especulação, opinião criteriosa de irresponsabilidade e contexto de recortes enganosos.

5. Liberdade de expressão com responsabilidade

A liberdade de expressão é um direito fundamental. Nossos comunicadores e influenciadores têm autonomia para manifestar opiniões baseadas em fatos, com ética, equilíbrio, responsabilidade e compromisso com o interesse público.

6. Independência, pluralidade e equilíbrio

Somos apartidários e não subordinamos nossa atuação a interesses políticos, econômicos ou ideológicos. Rejeitamos o preconceito e o discurso de ódio, promovendo o debate responsável, civilizado, e coberturas na dimensão adequada aos fatos. A pluralidade é parte essencial da nossa identidade editorial.

7. Jornalismo que orienta e ajuda a encontrar soluções

Informar é contextualizar, qualificar o debate público e apoiar a compreensão das notícias e dos desafios do Estado e do país, em linguagem adequada. A reputação e a credibilidade de nossas marcas e de nossos profissionais permite que o jornalismo atue como força de transformação positiva e impulso para soluções.

8. Compromisso com a democracia e o Estado de Direito

Defendemos a democracia representativa, o respeito à Constituição, ao ordenamento jurídico e às instituições republicanas, exercendo vigilância crítica permanente sobre o poder público, sempre em nome do interesse coletivo dos cidadãos.

9. Tecnologia e inovação com responsabilidade

Estimulamos o uso de tecnologias inovadoras, como a inteligência artificial, com critérios éticos, supervisão humana e transparência. Experimentamos formatos e plataformas, acompanhando a evolução dos hábitos de consumo de informação.

10. Compromisso com o Brasil, com foco no Rio Grande do Sul

Nossa produção tem foco no Rio Grande do Sul, sem se limitar às suas fronteiras. Valorizamos as vocações do Estado, destacamos temas centrais para os gaúchos e abordamos assuntos relevantes para o Brasil e para o mundo, fortalecendo conexões, perspectivas e contextos que impulsionam o desenvolvimento regional e nacional.





Diretrizes editoriais

As Diretrizes Editoriais orientam a atuação prática dos jornalistas e comunicadores do Grupo RBS, traduzindo os princípios em ações concretas no exercício diário do jornalismo profissional.

Qualificação constante do Jornalismo

Produzir jornalismo com método: baseado em apuração rigorosa, checagem permanente, diversidade de fontes e transparência na distinção entre fatos, opiniões e análises.

Ouvir a sociedade de forma contínua, indo ao encontro do público e ampliando a voz das comunidades, especialmente nas pautas locais e regionais.

Produzir jornalismo de prestação de serviço, orientando o público em temas essenciais como saúde, educação, segurança, emprego e cidadania.

Desenvolver plataformas editoriais integradas, que combinem conteúdo, serviço e eventos, ampliando o alcance e o impacto do jornalismo profissional e servindo ao público onde ele consome informação.

Reconhecer e corrigir eventuais erros de forma rápida e responsável, sempre que identificados.





Jornalismo plural, com independência e responsabilidade

Garantir cobertura política equilibrada e plural, proporcional à relevância dos partidos e políticos, assegurando espaço às diferentes visões e evitando estímulos a radicalismos.

Valorizar comunicadores, talentos e influenciadores do Grupo RBS como ativos editoriais, respeitando sempre os princípios éticos e o interesse público.

Defender os direitos humanos e repudiar todas as formas de discriminação, preconceito e intolerância, contribuindo para uma sociedade mais justa.

Promover o diálogo, a tolerância e o respeito entre diferentes correntes políticas, sociais e ideológicas.

Exercer vigilância permanente e crítica construtiva sobre governantes, representantes políticos e servidores públicos, mantendo independência em relação aos poderes.

Priorizar o jornalismo investigativo como instrumento de combate à corrupção em todas as esferas da sociedade, sempre orientado pelo interesse público.

Acompanhar de forma permanente a administração pública, cobrando transparência, cumprimento de compromissos, lisura e eficiência, e reconhecendo boas práticas de gestão.





Compromisso com o desenvolvimento

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social, valorizando o trabalho, o empreendedorismo, a inovação e a livre iniciativa.

Valorizar a educação, a formação cidadã e a educação midiática como instrumentos fundamentais no enfrentamento à desinformação.

Produzir cobertura econômica qualificada, com atenção aos setores estratégicos, como o agronegócio, a indústria, o comércio e os serviços.

Tratar o desenvolvimento sustentável como tema permanente, buscando o equilíbrio entre crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental.

Valorizar a identidade cultural, a história, as tradições e a diversidade do Rio Grande do Sul, com presença ativa em todas as regiões do Estado.

Reconhecer e valorizar boas iniciativas públicas e privadas, projetos bem-sucedidos e exemplos positivos, mantendo a capacidade de crítica quando isso se fizer necessário.

Levar o Brasil e o mundo ao público regional e projetar o Rio Grande do Sul nacional e internacionalmente.

Tecnologia e inovação