A lição do cão Orelha

Por Anik Suzuki, CEO da ANK Reputation e membro do Conselho Editorial da RBS

Em 25 anos de carreira dedicada ao jornalismo, à comunicação e à gestão de crises, nunca vi uma repercussão pública tão leviana, oportunista e covarde quanto a do caso do cão Orelha, da Praia Brava, de Florianópolis (SC).

Em 13 de janeiro, um porteiro envia um áudio em grupo de WhatsApp acusando adolescentes de terem “dado umas pauladas” no Orelha. Dias depois, uma moradora afirma em suas redes que o porteiro havia filmado a agressão e que, mais tarde, teria sido coagido a apagar o vídeo. Esse mesmo porteiro, em depoimento à polícia, afirmou que não viu nada. A moradora admitiu que nunca existiu vídeo algum, que havia acreditado no comentário de uma amiga. “Pequei, porque não deveria ter acreditado nela”, disse em entrevista.

É pela banalização de barbáries assim que a mídia precisa ir além de apenas não errar.

O delegado-geral inundou suas redes de vídeos, adotou um cachorro, concedeu entrevistas, ganhou milhares de seguidores e hoje é pré-candidato a deputado estadual, além de ser investigado por improbidade administrativa. O governador do Estado disse publicamente que “as provas embrulhavam o estômago” – provas que a polícia não apresentou, e o MP afirma não existir.

Foi o que bastou para artistas, influenciadores, políticos, autoridades, ativistas e cidadãos comuns entrarem na trend. Promoveram protestos pelo Brasil, condenaram os adolescentes e suas famílias sem qualquer checagem e muitos incitaram violência com a divulgação criminosa de fotos, CPFs e endereços. Até hoje, nenhuma retratação.

Vi essas famílias terem suas vidas devastadas. Ameaças de morte e todo tipo de violência chegavam diariamente por todos os meios. Empresas fechadas ou reduzidas, namoros interrompidos, amigos afastados, as famílias presas em casa, com seguranças nas portas, depressão, medo, ansiedade.

O Ministério Público reconheceu inconsistências, solicitou 35 novas diligências, inclusive a exumação do corpo da “vítima”. Orelha esteve lá por 10 anos, invisível, agora até sua ossada era motivo de atenção total.

Quase 120 dias depois, a conclusão: os adolescentes não estiveram com o cão conforme a polícia apontou e a perícia não encontrou fraturas compatíveis com ação humana. A hipótese mais provável é que Orelha morreu de osteomielite, doença preexistente. O inquérito foi arquivado.

Mesmo que inocentados formalmente, os jovens e suas famílias permanecerão associados a um dos casos de maior comoção digital recente do país. Porque existe uma violência moderna que não depende mais do Estado, nem de tribunais, mas da responsabilidade com que se trata a informação e cujas consequências são muito difíceis de reparar.