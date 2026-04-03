A palavra-chave é: vídeo

Por Rodrigo Müzell, gerente-executivo de Jornalismo Digital e membro do Conselho Editorial da RBS

Desde que o digital começou a facilitar a produção multimídia, ficou claro que o vídeo deixaria de ser uma exclusividade do jornalismo de televisão. Redações de jornal e rádio começaram a produzir em imagens há tempos. Eu mesmo, quando era repórter “de jornal”, há mais de 15 anos, fiz coberturas em vídeo para o site de Zero Hora (para alívio da minha timidez, minhas imagens foram perdidas nas tantas mudanças tecnológicas da internet dos anos 2010).

Agora, é diferente. O vídeo é a palavra de ordem nas redações, independentemente de sua origem ou característica. Na Redação Integrada da RBS em Porto Alegre, centenas de vídeos são publicados por mês, tanto no site e aplicativo de GZH quanto no YouTube e nas redes sociais. E vamos seguir crescendo. Nossa redação trabalha para que, além de ser digital first, seja video first em um futuro muito próximo. Isso significa garantir que nossa produção diária de informação de alto valor seja entregue também em imagens, além de texto e áudio.

Na gritaria das redes sociais, o vídeo é um aliado fundamental do bom jornalismo.

Quem decidiu isso? Bom, não foi uma pessoa só, mas milhões delas. De acordo com a edição 2025 do relatório Reuters Digital News Report, que pesquisa usuários de mídia em dezenas de países, 75% dos usuários digitais já recebem notícias por vídeo, e 31% preferem receber suas notícias nesse formato. Quer dizer que o texto morreu? De forma alguma: 55% dos questionados na mesma pesquisa preferem ler o noticiário. Mas isso não significa que também não estejam assistindo a notícias no celular...

Pense na sua rotina: quando terminar de ler este texto, a chance de abrir o Instagram, TikTok ou WhatsApp e ver um vídeo não é gigantesca? Pois é. O hábito do público mudou.

E o que isso significa para o jornalista? A necessidade de se reinventar. Todos nós. Mesmo repórteres de televisão, já calejados na conversa com uma câmera, estão criando uma linguagem diferente para o vídeo no celular. Chegar à palma da mão das pessoas é uma forma de comunicação própria do nosso tempo: mais próxima, mais pessoal.