O triunfo das narrativas

Por Anik Suzuki, CEO da ANK Reputation e membro do Conselho Editorial da RBS

Durante muito tempo, aprendemos que contra dados não há argumentos. Hoje, vivemos o oposto: contra uma narrativa amplificada e viralizada, os dados se tornam irrelevantes. A lógica foi invertida. Não são mais os fatos que sustentam narrativas, mas as narrativas que escolhem quais fatos merecem visibilidade. E não sejamos ingênuos, tudo isso tem uma razão objetiva. A fofoca, a polêmica e a calúnia performam melhor, a indignação virou algoritmo e nossa atenção altamente monetizada.

E nesse vale-tudo, o jornalismo profissional tem uma responsabilidade maior

Somos presas fáceis, porque formamos uma sociedade que reage antes de entender, condena antes de apurar, compartilha antes de pensar. A dúvida, que até bem pouco tempo atrás era associada à inteligência, ao discernimento, à capacidade de aprender e mudar de ideia, passou a ser vista como fraqueza. Não à toa, cancelamentos se tornam instantâneos e reputações são destruídas em poucas horas, ao mesmo tempo que julgamentos acontecem sem contexto e sem comprovação. E, quando os fatos finalmente aparecem, o estrago está feito, nem sempre é possível repará-lo.

Tenho sido testemunha, por conta da minha atividade profissional, da destruição de histórias e futuro de pessoas, famílias e empresas. Não apenas rotinas e jornadas profissionais impactadas para sempre, mas psicológicos devastados. Com os devidos suportes, e no tempo dos homens e não dos robôs, todos vão colar seus caquinhos e retomar suas vidas, mas jamais serão os mesmos.

Muitas vezes me sinto parte de uma sociedade que piora e retrocede. É uma realidade dura e inaceitável, diante da qual não podemos paralisar. Por isso, tanto no meu convívio pessoal quanto profissional, trabalho incansavelmente para fazer a minha parte. Cada um pode – e deve – fazer a sua.