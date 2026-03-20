O pedágio da atenção

Por Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital e membro do Conselho Editorial da RBS

No 2026 em que humanos aprendem a viver com IAs, um debate ecoa com urgência, não conhece fronteiras e, claro, aterrissa com peso específico em solo gaúcho: a crise da verdade. A realidade passou a ser mediada por equações matemáticas de engajamento, sem clareza nem transparência, deixando de ser a discussão uma abstração acadêmica para se tornar uma questão política concreta e, então, o jornalismo deve ser compreendido como uma ferramenta para ajudar a reprogramar. Aqui, no RS, onde o debate público sempre foi pilar da nossa identidade, é necessária a reflexão: ainda somos donos da nossa própria visão de mundo? Ou estamos apenas consumindo uma realidade fabricada para nos manter indignados e, consequentemente, gerar resultado para alguns?

O ódio e o choque circulam mais rápido do que a informação verificada

A tecnologia não acorda decidida a mentir, omitir ou editar. Simplesmente otimiza o que é recompensado: cliques, receita e escala. É aqui que reside o risco para a nossa democracia. O modelo de negócio das plataformas não é o debate público, a criação de ponte. É a captura da atenção para a venda de publicidade que rege a orquestração para reter quem está do outro lado da tela.

Vivemos o “paradoxo do jornalismo”. Um repórter pode dedicar meses a uma investigação sobre o uso de recursos públicos em uma prefeitura do interior do Estado. Em paralelo, um influenciador com milhões de seguidores pode pegar essa mesma história, dar-lhe um ângulo emocional distorcido e o algoritmo recompensará quem grita mais alto. O ódio e o choque circulam mais rápido do que a informação verificada. Precisão não é o mesmo que engajamento. O engajamento paga mais.

Essa “verdade em rede”, fragmentada e personalizada em escala, destrói a base de uma realidade minimamente compartilhada. Quando o fato se torna barato de produzir por meio de IA, a confiança torna-se o ativo mais caro da sociedade. Terceirizar nosso julgamento a máquinas que simulam entendimento é abdicar da nossa humanidade.

O papel do jornalismo profissional nunca foi tão vital. E, não necessariamente, viral. Não deve apenas responder ao desejo do usuário, mas provocá-lo, retirando-o do lugar comum e oferecendo o contraditório. Precisamos proteger a “fricção” no processo de informação. Se algo parece certo demais ou confirma todos os seus preconceitos, pause. A verdade vive no desacordo e na complexidade, não na facilidade do resumo automatizado.