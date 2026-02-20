Sem jornalismo, sem democracia

Por Raquel Recuero, professora, pesquisadora e membro do Conselho Editorial da RBS

As eleições presidenciais de 2026 se aproximam e, com elas, os riscos crescentes de que a desinformação digital influencie e desacredite o processo eleitoral. Diante dessas preocupações, o TSE tem buscado atualizar as regras sobre publicação, circulação e dever de cuidado com conteúdos nas plataformas de mídia social, visando ampliar a transparência e fortalecer um processo eleitoral que tem sido constantemente atacado por campanhas de desinformação.

Precisamos, enquanto sociedade, criar e consolidar mecanismos que valorizem a informação apurada, investigada e produzida com responsabilidade

A preocupação é importante, mas é apenas uma parte do contexto problemático que circunda as eleições e as plataformas. É necessário minimizar os efeitos do conteúdo problemático na internet, mas isso não basta. É preciso também melhorar a circulação do conteúdo verificado e apurado, capaz de desafiar a desinformação: o conteúdo jornalístico.

No entanto, nos últimos anos o jornalismo, enquanto instituição, tem sido igualmente vitimado pela desinformação, em uma luta desigual. Sob a pecha do “#midiamente”, assistimos à corrosão sistemática da credibilidade e da importância de um dos pilares de uma sociedade democrática, muitas vezes de forma organizada nas plataformas digitais. E não é à toa. Quando se desacredita e deslegitima o jornalismo, abre-se espaço para que a desinformação circule.

É uma luta desigual: enquanto as big techs lucram com a circulação do conteúdo jornalístico (sem pagar nada por isso), elas também amplificam as narrativas que desacreditam seus produtores, atingindo não apenas os veículos, mas o jornalismo como instituição.

Ou seja: ao mesmo tempo que as plataformas lucram com a circulação de desinformação (sem remunerar a sua produção), também fragilizam o ecossistema jornalístico brasileiro e, por consequência, o próprio processo eleitoral e a democracia. Enquanto isso, possíveis soluções – como a regulamentação da remuneração pelo conteúdo produzido por veículos jornalísticos e distribuído nas redes sociais, que gera receita para as plataformas – permanecem paradas no Congresso Nacional. O debate sobre a extensão da responsabilidade das big techs na dinâmica da desinformação também avança a passos lentos. Trata-se de um cenário duríssimo, que se complica a cada evento – como as eleições – em que a população precisa estar (bem) informada.