Os valores que atravessam gerações

Por Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e secretária do Conselho Editorial da RBS

Todo ano, os textos publicados neste espaço ganham permanência: transformam-se em um livro do Conselho Editorial, em edição impressa de circulação restrita, também disponível a todos os públicos na versão digital neste link. É uma das formas que temos para registrar as ideias que ajudam a qualificar o jornalismo da empresa.

Há cerca de um mês, recebemos um telefonema de um representante da Tramontina, companhia que se aproxima dos 115 anos de história e é motivo de orgulho para o Rio Grande do Sul. Nascida em Carlos Barbosa, a marca, reconhecida internacionalmente pela excelência de seus produtos, está hoje presente em mais de 120 países.

O grupo mapeou afinidades que ajudam a explicar a longevidade de ambas as organizações

O time de alta performance da Tramontina, formado por Alisson Beckenbach, Leandro Galves, Lucas Zarpelon e Maiara Thums, solicitou exemplares do livro do Conselho para um estudo interno liderado pelo diretor conselheiro Clovis Tramontina. O objetivo era identificar os pontos de convergência entre duas grandes marcas de empresas familiares gaúchas: o Grupo RBS e a Tramontina.

Nesta semana, recebemos o resultado dessa reflexão. O grupo mapeou afinidades que ajudam a explicar a longevidade de ambas as organizações: inovação com essência, impacto regional e visão global, responsabilidade em tempos de crise (compromisso social), ética e governança, a credibilidade como ativo.

Alguns trechos destacados no trabalho do time da Tramontina:

“O Jornalismo da RBS aplica o respeito aos fundamentos: busca da verdade, disciplina da checagem e a prática de ouvir todos os lados”.

“Quando um fato é delicado, os líderes das redações discutem em comitê para encontrar a forma mais equilibrada de publicação, evitando que a pressa gere erros”.

“O Conselho Editorial é um espaço permanente de escuta e aprimoramento, aberto a críticas do público para corrigir rumos e garantir pluralidade”.

“Em tempos de IA, a RBS define que a tecnologia é apenas apoio. O toque humano do jornalista profissional é o que garante o julgamento ético e a responsabilidade final”.

“O livro nos ensina que a notícia passa, mas a credibilidade fica. A trajetória da Tramontina nos ensina que o produto desgasta, mas a marca permanece. Juntas, elas mostram que o segredo do sucesso não está apenas na tecnologia que usamos, mas principalmente nos valores que defendemos”.

“O livro Conselho Editorial não é apenas sobre jornalismo, é sobre gestão de confiança. A Tramontina não vende apenas produto, vende confiança no uso”.

Recebemos essas palavras com gratidão e senso de responsabilidade. Porque, no fim, é disso que se trata: empresas são feitas de pessoas, estratégia, processos, tecnologia. Mas sobrevivem, sobretudo, de cultura.