Ainda bem que existe imprensa que fala

Por José Galló, empresário e membro do Conselho Editorial da RBS

O caso Master escancarou, como poucos episódios recentes, o papel insubstituível da imprensa profissional. Trata-se de um enredo complexo, que envolve o Banco Master, operações financeiras de alto risco, cifras estimadas em dezenas de bilhões de reais, empresários influentes, políticos de alto escalão e, de forma inédita pela dimensão e alcance, nomes do Judiciário. Daniel Vorcaro, controlador do banco, aparece no centro das investigações em um enredo que segue em apuração, com documentos, contratos, decisões e conexões sendo revelados passo a passo pela imprensa. Um caso estarrecedor que dificilmente viria a público sem jornalismo investigativo persistente.

Grande parte do que sabemos sobre corrupção, abusos de poder e falhas institucionais veio do jornalismo

Não é exagero dizer que estamos diante de um dos maiores escândalos da história recente do país. Talvez não haja uma palavra consagrada para defini-lo. Alguns falam em colapso, outros em terremoto institucional. O fato é que a dimensão impressiona: valores bilionários, múltiplos setores afetados e milhares de pessoas prejudicadas. E, como quase sempre ocorre nesses momentos, cresce a pressão para minimizar, relativizar ou simplesmente abafar o caso.

É aí que a imprensa se torna ainda mais necessária. Há quem critique o momento das revelações. Por que agora? Por que não antes? As perguntas ignoram o essencial: é o jornalismo que está dando visibilidade, com sucessivas descobertas, a fatos de evidente interesse público. Sem imprensa livre, não haveria, talvez, nem revelações públicas, nem cobrança.

A história brasileira é clara: grande parte do que sabemos sobre corrupção, abusos de poder e falhas institucionais veio do jornalismo. Imagine um país sem imprensa livre. Quem conectaria os fatos? Quem enfrentaria interesses tão poderosos? Vivemos, porém, em uma sociedade cansada e amedrontada. O ambiente tóxico das fake news, os ataques pessoais e as campanhas de intimidação produziram uma anestesia nos cidadãos. Isso ajuda a explicar por que um escândalo desses quase não tem reação na sociedade, que toma contato, suspira e segue adiante, como se não fosse com ela, apesar de tantos fatos serem mostrados.