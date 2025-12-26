Princípios inegociáveis em tempos de mudança

Por Nelson P. Sirotsky, publisher e presidente do Conselho da RBS

A transparência com o público é um dos elementos primordiais do jornalismo profissional que fazemos na RBS. Na última reunião do ano de nosso Conselho Editorial, conversamos sobre o conjunto de regras que orienta, com rigor ético e responsabilidade pública, a atuação de todas as pessoas que produzem conteúdo na empresa. Longe de uma formalidade, o debate sobre nossos princípios editoriais se desenrolou como um exercício profundo de revisão de nossa atividade e de reafirmação de valores. Deste nosso processo contínuo de modernização já emergem certezas inegociáveis, capazes de revelar quem somos, para quem existimos e como pretendemos seguir fazendo jornalismo.

O jornalismo só cumpre plenamente sua função social quando se coloca a serviço da cidadania

A primeira delas é o compromisso primordial com o público e o respeito à inteligência do leitor, telespectador, ouvinte e usuário de nossos serviços. São eles o centro gravitacional de todas as decisões editoriais. Colocar o público no centro não é um slogan, mas uma disciplina cotidiana que exige ouvir e atender a todos os grupos da sociedade. O jornalismo só cumpre plenamente sua função social quando se coloca a serviço da cidadania.

A busca obstinada pela verdade dos fatos permanece como nosso maior desafio diário. Em um ecossistema informativo saturado, fragmentado e frequentemente descontextualizado e contaminado por ruídos e desinformação, apurar com método, checar exaustivamente, confrontar versões e resistir às simplificações constitui um dever. Transparência e precisão não são virtudes negociáveis, mas fundamentos. Erramos menos quando somos claros sobre processos e critérios, e buscamos preservar a confiança quando corrigimos com rapidez e visibilidade.

A pluralidade é outro pilar irrenunciável. O jornalismo que praticamos não se confunde com unanimidades confortáveis nem com polarizações radicais. Ele se constrói a partir do confronto civilizado de ideias, da apresentação de diferentes perspectivas e da promoção de um debate público qualificado, equilibrado e responsável.

Garantimos a nossos comunicadores o exercício da sua atividade com liberdade e independência, com plena responsabilidade e consciência de seu papel, em estrita observância aos nossos princípios editoriais.

Nossa atuação tem foco no Rio Grande do Sul, refletindo suas vocações, desafios e identidades, sem abdicar do compromisso com o Brasil e com os grandes temas internacionais.