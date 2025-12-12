Jornalismo na lógica das plataformas

Por Raquel Recuero, professora, pesquisadora e membro do Conselho Editorial da RBS

Cada vez mais as pesquisas têm mostrado que o principal espaço informativo dos brasileiros são as plataformas de mídia social: Instagram, WhatsApp, Facebook, entre outras. Essas plataformas funcionam com base em governança algorítmica, ou seja, programas que decidem o que vai ou não ser mostrado para cada usuário. Esses algoritmos valorizam a visualização e o tempo em que ficamos diante de algum conteúdo – dados usados para publicidade – e, por isso, entregam aquilo que parece nos interessar com base nessas variáveis.

Torna-se urgente refletir sobre como recuperar a centralidade da informação qualificada em um ambiente mediado por algoritmos

O problema é que esses conteúdos não são, necessariamente, os mais informativos ou os mais importantes para que sejamos cidadãos conscientes. Com isso, a lógica informativa é subvertida: em vez de sermos informados, somos emocionalmente engajados.

E essa lógica do conteúdo que “acham que queremos” e não do conteúdo que realmente “precisamos” é cada vez mais forte e acaba por influenciar, também, as práticas jornalísticas. A busca pelo clique, pela audiência, em cima da concorrência desleal das plataformas, obriga jornalistas e veículos de imprensa a repensar o formato e os modos de dizer da notícia. E qual é o resultado? Por um lado, a audiência tem cada vez menos paciência pelo conteúdo que não entretém, apenas informa. Por outro, muitos veículos com redações enxutas e dependendo cada vez mais do tráfego das plataformas, passam a selecionar conteúdos que têm potencial de viralizar e trazer visualizações, que por vezes pouco informam, mas muito chocam. E assim, jornalistas e audiência, educados por essas práticas e lógicas de conteúdo, passam a reproduzir essa estrutura discursiva: a audiência só quer receber o que interessa e concorda com seus pontos de vista, e os jornalistas acabam produzindo apenas o que ganha visibilidade e tem potencial de viralizar, aquilo que é capaz de “fisgar” o público.