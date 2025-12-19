A História construída em operações 24/7

Por Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e Esporte e secretária do Conselho Editorial da RBS

Todo fim de ano convida a balanços individuais ou coletivos. Enquanto o calendário se fecha, com créditos, débitos e promessas para 2026, o jornalismo não encerra ciclos: permanece aberto, em redações que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, reunindo os fragmentos do tempo para que o presente não se perca, seja Natal, Ano-Novo, sábado, domingo, a todo instante. Antes de ganhar distância e perspectiva, a História nasce como notícia. É o jornalismo que revela o agora e o transforma em memória.

Em 2025, o mundo assistiu a acontecimentos que já entram nos livros. A morte de um papa e a expectativa do conclave recolocaram a Igreja Católica no centro do debate global, acompanhada em tempo real por bilhões de pessoas. Conflitos internacionais, decisões econômicas, eventos climáticos e avanços tecnológicos seguiram moldando a vida cotidiana, enquanto o planeta discutia seus limites e rumos.

O governo Lula enfrentou desafios econômicos e institucionais sob escrutínio constante. Jair Bolsonaro permaneceu no centro do noticiário, entre investigações, decisões judiciais e disputas narrativas que dividiram o país

No Brasil, o ano foi marcado por fortes tensões políticas. O governo Lula enfrentou desafios econômicos e institucionais sob escrutínio constante. Jair Bolsonaro permaneceu no centro do noticiário, entre investigações, decisões judiciais e disputas narrativas que dividiram o país. Cada movimento ganhou registro imediato, compondo o retrato de um período decisivo da vida nacional.

No Rio Grande do Sul, 2025 foi também o ano da reconstrução. Um ano após a enchente histórica, o jornalismo acompanhou o reerguimento das cidades, o esforço das comunidades e as promessas cumpridas ou abandonadas. Histórias de perda, solidariedade e resistência deram rosto humano à reconstrução, que vai além do concreto.

O jornalista trabalha no tempo curto, sob pressão e incerteza, produzindo o primeiro relato público da vida de uma comunidade. Eleições, tragédias, casos de superação, vitórias esportivas e transformações culturais chegam ao público pela narrativa jornalística.

Quando uma redação conta o que acontece em uma cidade, em um país ou no mundo, faz mais do que informar. Afirma que aquilo importa, que merece ser lembrado. Ao registrar o cotidiano e os grandes eventos, o jornalismo constrói memória e ajuda uma sociedade a se reconhecer.