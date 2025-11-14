Um relacionamento sério 

Por Rodrigo Müzell, gerente-executivo de jornalismo digital do Grupo RBS e membro do Conselho Editorial da RBS

A essa altura do campeonato, já virou hábito. Abrir o celular, entrar na rede social preferida, ver um vídeo, arrastar pra cima, ver outro. Depois outro e outro, por minutos ou mais de hora. Os autores dos vídeos? Alguns você conhece, a maioria não, mas a distração está garantida. Nessa sequência, há de tudo: humor, provocação, política, música – no meu caso, pai de um menino de um ano, muitas dicas sobre bebês e outras fofurices diversas.

E notícias.

Hoje, podemos procurar notícias no site ou aplicativo do nosso veículo preferido. Ou recebemos das gigantes digitais: YouTube/Google, Instagram/Facebook/WhatsApp, TikTok, X. Essas empresas nos conhecem cada vez melhor, porque registram e analisam em detalhes o comportamento da nossa navegação. Sabem exatamente o que nos cativa, o que liga suficientemente os receptores de prazer do cérebro para ficarmos vidrados por horas na tela do celular.

O que elas não criam? Um relacionamento verdadeiro conosco. Sabem o que nos interessa, mas não conseguem avaliar o que realmente faz diferença na nossa vida. Não têm a parte humana, fundamental para uma conexão real. Não conversam conosco para descobrir profundamente nossas necessidades, dúvidas e os problemas que vivemos. Individualmente, em grupo ou comunidade.

Quando se trata de notícias, um fator obrigatório para o sucesso de um veículo de imprensa sempre foi criar uma relação verdadeira com seus leitores, ouvintes e espectadores. Nossa especialidade sempre foi identificar, escutando o público, vivendo a comunidade, não só o que você considera mais interessante, mas também o que é importante, necessário, essencial. Hoje, isso é feito misturando a escuta humana com análise de dados. Das mensagens recebidas ao vivo pelo apresentador da Gaúcha aos gráficos de audiência, passando pelos e-mails dos assinantes e pelo papo dos repórteres nas ruas – esse caldo é o que vira notícia.

Estamos avançando para entregar informação de qualidade em todas as plataformas que estão na palma da sua mão. Nossas marcas já estão no YouTube e nas principais redes sociais. Por isso, fazemos um convite: sem deixar de lado a navegação e a consulta ao máximo de fontes que você preferir, estabeleça um relacionamento sério conosco. Quando você clica no sininho para se inscrever no canal de GZH, quando baixa o nosso aplicativo e recebe notificações das notícias ao longo do dia, quando assina o nosso conteúdo, fortalece essa relação.