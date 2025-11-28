O jornalismo ajudando a qualificar o futebol

Por José Galló, empresário e membro do Conselho Editorial da RBS

Sempre que assisto a uma partida de futebol, seja do time pelo qual torço ou daquele para que não torço, mas admiro, fico impressionado com a frequência das cenas de encenação. Jogadores caem, contorcem-se, clamam por faltas inexistentes, e, um minuto depois, correm como se nada tivesse acontecido. Não há trauma, apenas teatro. O jogo, que deveria ser o espetáculo da competência, se transforma num palco de interrupções, discussões e simulações.

A crítica não pode ser complacente com o comportamento antidesportivo, nem tratá-lo como folclore

Como chegamos a esse ponto? É uma questão que ultrapassa o campo e chega ao campo simbólico. O futebol brasileiro, outrora reconhecido pela arte e pela leveza, passou a conviver com o simulacro da dor e com a banalização da reclamação. A cada apito do árbitro, ergue-se uma pequena multidão em protesto. Vários jogadores gesticulam, apontam o dedo, contestam a autoridade. Há uma pedagogia da desobediência e reclamações em curso, e o resultado é a degradação do próprio jogo.

Nos estádios da Europa, ainda que não faltem disputas acaloradas, vê-se algo diferente. O respeito ao árbitro e às regras é parte da cultura esportiva. Não se trata apenas de educação: trata-se de compreender que o futebol pertence ao torcedor e que o espetáculo é prejudicado quando se transforma em debate estéril. No Brasil, o tempo de bola rolando é cada vez menor, e o VAR, instrumento criado para garantir justiça, tornou-se cúmplice involuntário da encenação. A partida se fragmenta em longas pausas e discussões inúteis.

Os protagonistas, é claro, têm responsabilidade direta. Jogadores, treinadores e dirigentes deveriam compreender que o futebol também é linguagem e exemplo. Há crianças e jovens observando cada gesto, cada simulação. Jogar bem é mais do que vencer; é honrar o jogo, manter sua integridade.

Comentaristas de futebol e o jornalismo esportivo têm o dever de dizer basta. Não basta registrar o espetáculo, é preciso qualificá-lo. A crítica não pode ser complacente com o comportamento antidesportivo, nem tratá-lo como folclore. Se queremos um futebol melhor, temos de exigir conduta melhor. O cartão amarelo por tirar a camisa após o gol, o protesto teatral, a queda sem dor, tudo isso é pequeno diante da grandeza do esporte.