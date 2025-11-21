O antídoto contra as certezas

Por Claudio Toigo Filho, CEO da RBS Mídias e membro do Conselho Editorial da RBS

Ao ler a entrevista “Há uma epidemia de convicções”, do psicanalista Leopoldo Nosek, publicada no Valor recentemente, identifiquei-me com suas reflexões. Lembrei de uma coluna que escrevi neste espaço sobre a importância do jornalismo profissional como ponte para o contraditório, a disposição de ouvir o outro, de sair da bolha das certezas e acolher o desconforto que o diferente provoca. O pluralismo não é apenas um valor democrático: é uma necessidade civilizatória.

Diante de dados que relativizam nossas certezas, percebemos que pensar exige mais do que acreditar

Vivemos tempos em que as pessoas buscam mais confirmação do que conhecimento. Ser confrontado com fatos, e não apenas opiniões, é um antídoto contra o enrijecimento das crenças. O jornalismo tem papel essencial nesse processo: oferecer informação verificada, contextualizada e capaz de desafiar convicções. É nessa fricção que nasce a reflexão. Diante de dados que relativizam nossas certezas, percebemos que pensar exige mais do que acreditar.

Nosek observa que vivemos uma era de “precariedade da subjetividade”. As transformações tecnológicas, a aceleração do tempo e a crise das ideologias deixaram o sujeito sem chão. “As pessoas perdem o seu ninho cultural”, diz ele. “Agarram-se às convicções como quem se agarra a uma tábua no oceano.” A imagem é precisa: em meio à vertigem informacional, buscamos qualquer superfície que pareça firme. As redes sociais, lembra o psicanalista, amplificam essa precariedade: nelas, prevalecem as certezas curtas, as frases de efeito, o narcisismo travestido de opinião. É o império do “eu acho”.

O jornalismo profissional, ao contrário, vive do exercício da dúvida. É um ofício de perguntas, não de certezas. Enquanto as redes recompensam o impulso e a emoção, o jornalismo se ancora na apuração. Em tempos de convicções epidêmicas, ele é uma forma de exercício intelectual. Obriga-nos a parar e pensar, um processo que exige tempo, o bem mais escasso da contemporaneidade. O jornalista, como o analista, tenta oferecer alguma forma, ainda que imperfeita, ao caos.