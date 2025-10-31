O público muda. O jornalismo também

Por Nelson P. Sirotsky, publisher e presidente do Conselho da RBS

O jornalismo profissional vive um tempo de travessia. As pessoas continuam precisando de informação confiável, talvez mais do que nunca, mas o caminho até ela mudou radicalmente. Hoje, o público não procura as notícias. São as notícias que precisam ir até o público, em todos os formatos e linguagens, com presença relevante nas plataformas em que as pessoas de fato consomem seus conteúdos. O desafio é estar em vídeo, áudio, texto, foto, conteúdos longos e curtos, informação e opinião: da televisão aberta ao YouTube, do Instagram à rádio FM, do WhatsApp aos sites, do impresso ao streaming, em todo lugar, a todo momento, seguindo conceitos fundamentais do jornalismo profissional.

O desafio não é apenas tecnológico, é cultural

Debatemos isso em profundidade, mais uma vez, na reunião do Conselho Editorial desta semana. As reflexões dos conselheiros nos impulsionam a seguir aperfeiçoando nossa atividade e contribuindo com todos os nossos públicos – especialmente as novas gerações, que passam a consumir conteúdos cada vez mais nos meios digitais.

Sabemos que o primeiro impacto de um fato, muitas vezes, chega pelas redes sociais e nem sempre quem distribui conteúdos considera os princípios do jornalismo profissional. Nesse ambiente veloz, o que se multiplica é o fragmento: uma imagem, um título, uma frase, um vídeo de poucos segundos. O desafio do jornalismo é oferecer o que não se encontra no fluxo superficial: contexto, análise, interpretação e opinião qualificada. A credibilidade se reafirma menos pela exclusividade da informação e mais pela consistência do olhar de quem a explica.

O público se mobiliza por vozes. Quer ouvir um comunicador específico, um colunista em quem confia, um jornalista com quem se identifica, e também o contraditório. É o vínculo humano, e não o algoritmo, que sustenta a confiança do público.

Os formatos se multiplicam. Vídeos curtos ganham protagonismo. Lives e transmissões de streaming, como no YouTube ou em canais próprios, ampliam o diálogo em tempo real. Podcasts permitem mergulhos mais longos, acompanhando o ouvinte enquanto ele faz outras atividades. Newsletters personalizadas entregam curadoria e síntese para quem prefere este formato. Uma reportagem mais profunda e longa também é desejada por alguns públicos.

A nova geração lê o mundo rolando a tela. Passa os olhos por dezenas de assuntos antes de decidir onde pousar a atenção. O papel do jornalismo é estar presente nesse gesto: ajudar a escolher, filtrar, compreender. Incorporando as novas tecnologias e a inteligência artificial, desde que utilizadas com ética e responsabilidade, e sempre com supervisão humana.

O desafio não é apenas tecnológico, é cultural. Requer ouvir atentamente os públicos e estar aberto para todos os temas que importam às pessoas. É tempo de focar no público jovem, mostrando que a informação confiável continua sendo o alicerce da vida em comum – qualquer que seja a plataforma onde ela se manifeste.