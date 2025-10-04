Concordamos sobre fatos?

Por Pedro Doria, jornalista, cofundador do Canal Meio e membro do Conselho Editorial da RBS

De onde vem a credibilidade da imprensa? A pergunta é importante porque, ora, o número de pessoas que confiam em nós, jornalistas profissionais, caiu um bocado nos últimos 20 anos. Mas é importante não por um exercício de vaidade. Sociedades precisam ter algum tipo de acordo a respeito dos fatos que todos enxergam.

Não é difícil compreender por quê. Vivemos numa democracia. Isso quer dizer que nós todos, mesmo tendo valores que às vezes estão em conflito, precisamos chegar a consensos. Valores distintos, à esquerda ou à direita, fazem evidentemente que cheguemos a conclusões diferentes. Faz parte do jogo. Mas se concordamos que a Terra é redonda, vírus dá febre, fome tem de ser combatida e carbono demais na atmosfera muda o clima do planeta, até discordaremos de quais as melhores soluções. Mas não sobre a natureza dos problemas. Chegar a acordos sobre a solução ideal é possível. Se não compartilhamos de um mesmo conjunto de fatos, danou-se.

Jornalismo é importante por isso. Informa conjuntamente toda a sociedade, que debaterá as soluções. Quando jornalismo, academia e a própria ciência entram em crise de credibilidade, passamos a debater quais os fatos.

Chuck Todd, ex-diretor da sucursal em Washington da rede americana de TV NBC tem uma tese: era o jornalismo local que dava credibilidade ao jornalismo nacional. Quanto mais cidades têm uma extensa cobertura de esportes escolares, trânsito, segurança, Câmaras Municipais e prefeituras, mais gente presta atenção. Jornalismo local, das pequenas e médias cidades, trata de notícias que as pessoas muitas vezes conhecem de primeira mão. Por isso, confiam. E aí extrapolam essa confiança para o jornalismo das grandes capitais e aquele nacional. A internet, quando sugou mais de metade da verba publicitária de todo o mundo, asfixiou esse jornalismo que cobria bairros e cidades miúdas.