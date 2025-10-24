A força da TV aberta 

Por Ellen Appel, gerente-executiva de Jornalismo da RBS TV e membro do Conselho Editorial da RBS

Poucos elementos da vida cotidiana conseguem atravessar gerações e permanecer relevantes como a televisão aberta. Presente em praticamente todos os lares brasileiros, ela tornou-se parte da rotina, da memória afetiva e da construção de vínculos dentro das casas.

Ao longo das décadas, a TV aberta consolidou-se como um espaço comum de encontro. Marcou momentos históricos, emocionou com novelas inesquecíveis, aproximou famílias em frente ao noticiário e tornou-se, muitas vezes, o primeiro elo entre comunidades e o mundo. Mesmo diante das transformações tecnológicas e da multiplicação de telas, essa relação segue viva e cheia de significado.

Essa conexão com o público tem tudo para ganhar ainda mais força

A reapresentação de Vale Tudo, encerrada na semana passada, mostrou com clareza essa força de conexão e engajamento. Mais de três décadas depois da estreia original, a novela voltou a unir milhões de brasileiros em torno de uma mesma história – prova de que a televisão aberta continua capaz de gerar experiências coletivas únicas, despertando emoções e reativando memórias afetivas.

Na programação local tivemos também um exemplo recente dessa ligação com o público: o JA e GE Na Tua Casa, exibido no Jornal do Almoço e no Globo Esporte durante todo o mês de setembro. Visitamos mais de 30 famílias em diferentes bairros de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Uma produção integrada entre jornalismo e esporte, que envolveu diversos profissionais e áreas da emissora. Mais do que estar presentes, nossa intenção era tratar de situações e assuntos que, a partir daquela família, pudessem representar um número maior de pessoas. “Por muitas vezes, relatamos problemas a serem solucionados, como a falta de atendimento médico e, em outros casos, exemplos a serem seguidos, com ações que fazem a diferença na comunidade”, explica a gerente de produção e reportagem da RBSTV, Ciça Kramer.

As famílias convidaram o JA e o GE para dividir a rotina e abriram as portas de suas casas com muito carinho. Como resultado, tivemos 4,4 milhões de gaúchos acompanhando os programas durante o projeto e números de audiência que não atingíamos desde 2021, nessa faixa horária.