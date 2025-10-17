A busca pela paz e o jornalismo

Por Anik Suzuki, CEO da ANK Reputation e membro do Conselho Editorial da RBS

Cheguei a Jerusalém na noite de 13 de abril de 2024, quando o Irã lançou o ataque sem precedentes de mais de 300 drones e mísseis contra Israel. Eu estava lá pela primeira vez, a trabalho, por conta do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Em poucas horas, já estávamos no bunker.

Nos dias que se seguiram, estive com pais e familiares dos sequestrados, talvez a experiência mais dolorida entre todas que vivi lá; visitei o local do Festival Nova, conhecido pelo massacre de centenas de jovens e onde ouvi o relato assustador de sobreviventes; e conheci o que sobrou do kibutz Nir Oz, na fronteira com Gaza, onde quase 30% da população local foi morta ou sequestrada. Nunca vou esquecer do cheiro de corpos queimados que ainda havia no local, seis meses depois da barbárie.

Com sua influência, a imprensa tem parcela de responsabilidade na formação da opinião pública mundial

O som das bombas nas fronteiras, os jovens armados nas ruas, a população em vigília (e protestos) pelo retorno dos reféns e o sentimento de solidão em relação aos organismos internacionais conviviam com a resiliência, a união e a força das pessoas seguindo suas vidas em meio à guerra. Lá, a luta pela sobrevivência é ancestral e parte da rotina de todos.

Como jornalista e cidadã educada na cultura ocidental, vivi um choque de realidade. Me exigiu humildade – para admitir que tem coisas que simplesmente não entendemos quando olhamos unicamente pelos nossos parâmetros – e também ampliação de perspectiva. E é neste mesmo sentido que a cobertura jornalística deste momento histórico do cessar-fogo entre Israel e Hamas está desafiada: acompanhar o fim da crise humanitária dos palestinos e a reconstrução de Gaza, assim como mostrar que Israel tem o direito de existir e agir em sua legítima defesa, além de tudo que ainda está por vir nos próximos meses e anos.

Para exercer o seu papel, o jornalismo profissional deve informar, orientar a sociedade e não se deixar levar pelo desserviço das narrativas e dos discursos de ódio. Mostrar mais do que relatos pontuais de ataques ou declarações diplomáticas e construir um panorama profundo das motivações, das dinâmicas de poder, dos interesses econômicos, ideológicos e religiosos.