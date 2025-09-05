Jornalismo de soluções na TV

Por Ellen Appel, gerente-executiva de Jornalismo da RBS TV e membro do Conselho Editorial da RBS

Nos últimos anos, uma expressão ganha espaço nas redações do Brasil e do mundo: jornalismo de soluções. A proposta é simples de enunciar, mas desafiadora de executar: não basta denunciar o problema, é preciso investigar como a sociedade tem buscado enfrentá-lo – e com quais resultados.

Tradicionalmente, o jornalismo foi treinado a responder “o que deu errado”. Uma lógica necessária e legítima, mas que não pode se restringir a isso. É importante ir além da denúncia e da descrição de problemas. O jornalismo de soluções não se opõe à crítica: ele a amplia. Permite o debate, dá espaço a mais fontes, coloca no centro da pauta respostas testadas para problemas compartilhados, analisa seus limites, apresenta evidências e mostra se a experiência pode ou não ser replicada em outros contextos.

O quadro Debate de Soluções, do "Jornal do Almoço", nasce justamente dessa percepção

Esse olhar exige rigor e uma apuração criteriosa: avaliar políticas, iniciativas sociais, arranjos comunitários e inovações que buscam resolver questões reais, com base em dados, resultados e evidências. Como lembram pesquisadores e entidades que vêm difundindo essa prática, é importante mostrar não só “o que funcionou”, mas também “para quem funcionou, até onde funcionou e por que não funcionou em certos casos”.

Além disso, acompanha os assuntos até o fim, com visão de longo prazo, mirando o futuro, não apenas o passado.

O quadro Debate de Soluções, do Jornal do Almoço, nasce justamente dessa percepção: a de que informar é também fomentar o pensamento crítico, construir pontes entre ideias e propor caminhos possíveis para uma sociedade mais justa, sustentável e humana, como explica o editor-chefe do telejornal, Silvio Barbizan. O quadro, apresentado diretamente da PUCRS pelo jornalista Marco Matos, se propõe a abordar questões centrais da vida em sociedade. A escolha dos temas nas últimas edições – habitação digna e sustentável e transporte coletivo com qualidade de vida – reflete desafios urgentes e estruturais. Trata-se de cidades que crescem sem planejamento, de populações marginalizadas no acesso a direitos básicos e de um modelo urbano que precisa ser repensado.

– Ao trazer especialistas, gestores públicos, representantes da sociedade civil e a audiência para o centro do debate, buscamos criar um espaço plural, onde a escuta é tão importante quanto a fala e onde a diversidade de perspectivas enriquece a compreensão dos desafios – afirma Silvio.