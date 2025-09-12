Inteligência artificial, futebol e relação com o torcedor

Por Tiago Cirqueira, Gerente-executivo de Esportes e membro do Conselho Editorial da RBS

A tão falada inteligência artificial (IA) já está no futebol há tempos. Estatísticas em tempo real, relatórios automáticos, marketing direcionado: tudo para “entender” o torcedor. Mas, aqui no Rio Grande do Sul, onde futebol é religião laica, vale a pergunta: será que um algoritmo, um prompt pode traduzir o coração batendo no Gre-Nal, Ca-Ju ou Bra-Pel ou a lágrima que escorre na frustração que pode vir das arquibancadas?

Até onde podemos delegar às máquinas o papel de contar as histórias que nos definem?

Os clubes do Estado, ao adotarem a IA como forma de construção de relação e criação de negócios, correm o risco de esquecer que o torcedor não é planilha. Vamos aceitar que o algoritmo dite a relação entre clube e torcida? Que os conteúdos sejam focados em manter o engajamento e não em nutrir a identidade? De que forma o foco está na qualificação da relação ou simplificação da construção de proximidade? Ou usamos a IA para fortalecer a identidade do futebol gaúcho, ou aceitaremos ser apenas mais um case global de engajamento artificial. E isso não cabe no coração da arquibancada. Torcer não é “consumir experiência”. Torcer é existir em comunidade.

Isso não significa rejeitar a tecnologia. A IA pode democratizar dados, dar visibilidade a clubes do interior, aproximar a gestão da realidade da arquibancada. Mas só será útil se usada para potencializar a paixão e não para substituí-la por métricas de consumo.

Os responsáveis pelo esporte gaúcho precisam compreender que a IA deve ser usada como ferramenta de aproximação, não de alienação. E é papel da imprensa esportiva, que já experimenta a automação de textos, estatísticas e outras frentes, fazer a reflexão: até onde podemos delegar às máquinas o papel de contar as histórias que nos definem?

O torcedor gaúcho não cabe em um algoritmo. Ele é barulho, contradição, memória, futuro e identidade. Não se mede em cliques e curtidas. A arquibancada dos estádios e das casas é cultura e pertencimento. A IA pode até ajudar a organizar esse caos. Mas, se tentar domesticá-lo, vai matar justamente o que faz do nosso futebol algo único, o que temos de mais coletivo: a vivência dos campos, o debate acalorado de segunda-feira, a tradição transmitida hereditariamente.

Não cabe artificializar ou tentar colocar em parâmetro lógico-racional algo que vem da ordem do sentimento. Um convite para comprovar essa visão: assista ao Gre-Nal Feminino (13/9, às 11h) e ao Gre-Nal Masculino (21/9, às 17h30min) nas plataformas do Grupo RBS.