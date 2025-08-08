Por Raquel Recuero, Professora, pesquisadora e membro do Conselho Editorial da RBS

Há algumas semanas, a pesquisa Digital News Report divulgou um dado impressionante: 44% dos jovens consomem notícias principalmente por meio de plataformas de redes sociais, como Instagram e TikTok. Essa mudança no consumo cresce em todo o mundo, tornando essas plataformas a principal porta de entrada de conteúdo, superando, por exemplo, a televisão. O dado desenha um importante desafio: ao serem percebidas como espaços informativos e não de entretenimento, essas plataformas usurpam o lugar do jornalismo sem cumprir sua função. Seus conteúdos seguem lógicas algorítmicas que priorizam engajamento e viralidade: ou seja, são curtos, simplificados e recheados de emoção para captar atenção. Não por acaso, a mesma pesquisa mostrou que 58% dos participantes têm dificuldade de diferenciar o que é real do que não é nessas plataformas. Em contextos assim, a tendência é buscar aquilo que nos conforta emocionalmente, e não o que foi verificado e contextualizado. A verdade passa a ser uma questão de opinião.

O jornalismo precisa resistir à lógica do clique

O problema é que, para exercer a cidadania e compreender seus espaços sociais, as pessoas continuam precisando de conteúdos apurados, contextualizados e curados conforme sua relevância. Essa é a função do jornalismo: desenhar o espaço social, visibilizar o que importa e servir ao interesse público: o oposto da lógica das plataformas. No entanto, por uma questão de sobrevivência, o que temos hoje é, cada vez mais, uma caminhada rumo à “tiktokização” da notícia. Na busca por sobrevivência, os conteúdos publicados nesses espaços tornam-se mais apelativos, mais voltados para o entretenimento e menos relevantes. Editorias cada vez mais se veem obrigadas a criar vídeos de 15 segundos no TikTok, com edições ágeis, emojis e trilhas dramáticas. Embora isso ajude na distribuição, acaba por diluir temas complexos e atuais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, os desmandos de Donald Trump, a situação política do Brasil e mesmo a situação de Gaza, polarizando opiniões. A lógica do engajamento acaba moldando a notícia.