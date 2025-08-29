Por Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e Esporte e secretária do Conselho Editorial da RBS

Você concorda com todas as opiniões emitidas por colunistas e comunicadores da RBS? A resposta, quase certamente, é não. A minha também. E isso é muito saudável. Posso ler uma coluna neste jornal, assistir a um comentário na RBS TV ou na Gaúcha e, a cada vez, concordar ou discordar. Essa divergência não apenas é legítima: ela é parte do papel do jornalismo profissional, que abre espaço para diferentes vozes e garante ao público a liberdade de formar sua própria visão de mundo.

Ainda assim, nem sempre o público distingue com clareza três pilares do ofício jornalístico: informação, análise e opinião.

Informação é o núcleo duro de nossa atividade. São os fatos, apurados e checados com rigor, apresentados sem adjetivos, nem interpretações enviesadas. É a realidade. É esse compromisso que distingue a notícia profissional do rumor e da desinformação.

A análise é o esforço de contextualização. Ela situa o fato em seu cenário mais amplo, revela bastidores, explica causas, aponta consequências prováveis. Ajuda a compreender não apenas o que ocorreu, mas por que ocorreu. É nesse território que repórteres sustentam seu trabalho: entre o fato e o contexto. Não opinam, informam e analisam.

Já comunicadores e colunistas têm como ofício justamente dar suas opiniões, interpretações, perspectivas e juízos sobre os fatos — desde que com responsabilidade e baseados em apurações de dados reais. Sua função não é apenas comentar, mas provocar reflexão, desafiar certezas, abrir caminhos de debate. Um veículo de comunicação que se pretende relevante não pode abrir mão desse espaço de ideias, pois nele reside a pluralidade que enriquece a esfera pública.

É importante, no entanto, ressaltar: a opinião dos colunistas não se confunde com a opinião do veículo. Cada um escreve sob sua responsabilidade, como expressão de sua trajetória, de sua visão de mundo, de suas convicções. A voz institucional de um jornal se manifesta unicamente em seus editoriais, e reflete a opinião da empresa.