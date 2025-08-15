Por Pedro Doria, jornalista, cofundador do Canal Meio e membro do Conselho Editorial da RBS

Boa parte de nossa conversa pública, desde o último fim de semana, foi pautada pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos. O Felca. Seu vídeo de 50 minutos a respeito de adultização e mesmo sexualização de crianças na internet já disparou suspensão de perfis nas redes, operações de busca e apreensão e pelo menos uma prisão. Fez mais do que isso: da esquerda representada pela deputada federal Érika Hilton à direita de seu colega na Câmara Nikolas Ferreira, todo mundo elogiou. Felca rompeu a polarização.

Pois é: na cultura da internet, uma aparência amadora dá credibilidade

Na imprensa, nós precisamos entender por quê. O assunto não é novo. As redes são lenientes com a exploração de menores há bastante tempo. No caso da Meta, o fato de que a empresa tinha consciência de que distribuía vídeos que levavam à automutilação de adolescentes foi denunciado por um ex-funcionário no Congresso Americano há anos. Também nesta semana, vazou que o código de ética da própria Meta para IA diz que está tudo bem deixar a inteligência artificial ter conversas românticas com menores. Só que o problema não é novo. A imprensa profissional trata dele há muito tempo e não está sozinha. O Ministério Público, ONGs altamente capacitadas, muita gente se engajou para denunciar.

E, ainda assim, sempre bateu na muralha da extrema direita. Alguém gritava: “Estão querendo censurar as redes”, e isso bastava. Jamais se tratou de censura.

O que deu a Felca a credibilidade que outros não conquistaram? Primeiro, organizou seu discurso de forma a não antagonizar a direita. Pelo contrário, é um discurso conservador de defesa das crianças. Isso ajuda. Depois, empatia. Felca sente, se choca. Ele faz o papel de um espectador normal. O fato de não parecer jornalista, não falar como jornalista, neste caso incrivelmente o ajuda. Ele é um cidadão indignado – a barreira da autoridade constituída não se põe. Os sinais que levantam as defesas do público antissistema não estão lá. Pois é: na cultura da internet, uma aparência amadora dá credibilidade.