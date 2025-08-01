Entre a polarização e o radicalismo

Por Nelson P. Sirotsky, publisher e presidente do Conselho da RBS

O excessivo tensionamento social no Brasil tem sido tema presente nas reuniões do Conselho Editorial da RBS. Aprofundamos essa discussão em nosso último encontro e gostaria de compartilhar com os leitores alguns pontos centrais da nossa conversa.

Virou lugar-comum apontar a polarização como um dos grandes males do país e de outras democracias. A disputa política entre dois polos, no entanto, não é danosa em si. A tragédia está na radicalização. É quando um dos lados ou ambas as correntes que concentram a preferência dos cidadãos passam a desconsiderar a possibilidade de ao menos ouvir e respeitar os argumentos do grupo antagonista e de debatê-los de forma civilizada, especialmente nas redes sociais.

O propósito do Grupo RBS é fazer um jornalismo objetivo e consequente, que seja um porto seguro de certificação da realidade

A polarização pode apenas mostrar divergências sobre os meios para atingir um objetivo comum, como o desenvolvimento econômico. Como exemplo, pregar o liberalismo como o melhor caminho ou um Estado maior e indutor. Após o cotejo das propostas e diante dos fatos, em uma democracia é no voto que os cidadãos firmam ou mudam de opinião. Na radicalização, reina a incapacidade de refletir sobre os pressupostos da visão contrária e mesmo sobre situações indesmentíveis. O adversário vira inimigo e alimentam-se a intolerância e a repulsa.

A radicalização é destrutiva. Divide a sociedade e gera impasses que travam pautas que deveriam ser de interesse coletivo. A intransigência faz a política falhar como ponte para o diálogo. Diante da radicalização, a democracia tem maior dificuldade de mediar conflitos. As consequências nefastas transbordam, em um ciclo realimentado pelas redes sociais, que contribuem para a formação de bolhas de pensamento e privilegiam conteúdos que despertem emoções intensas entre as partes. Não há quem não conheça casos de relações familiares ou de amizade quebradas por essa circunstância.

O jornalismo profissional é, por vezes, acusado pelos apoiadores mais engajados dos polos de ter lado – e sempre é o oposto de quem desfere a crítica. Trata-se de uma compreensão equivocada, provocada pela paixão ideológica. Notícias pontuais ou uma análise que desagrade a uma das vertentes não significam adesão ou posição contrária sistemática. O fato é um acontecimento verificável, ainda que a notícia sobre ele contemple diferentes versões. E, a partir dele, é possível elaborar opiniões distintas, desde que responsáveis e embasadas.