A discussão ética e legal das IAs

Por Claudio Toigo Filho, CEO da RBS Mídias e membro do Conselho Editorial da RBS

Vivemos o impacto de uma revolução que mal começamos a compreender: a inteligência artificial, até aqui apenas uma possibilidade de estudos acadêmicos, tornou-se parte do cotidiano das empresas, das pessoas e, de forma crescente, das redações jornalísticas. No Grupo RBS, a adoção responsável da IA já é uma realidade. Ferramentas que transcrevem áudios, analisam dados massivos e otimizam a distribuição de conteúdos, somente para citar alguns exemplos, nos ajudam a ser mais ágeis e melhorar as entregas a nossos públicos. Essa transformação é irreversível – e bem-vinda, quando guiada por valores, critérios editoriais e uma ética clara.

Se não houver respeito ao direito já existente, corremos o risco de destruir a base de sustentação da criação intelectual e jornalística profissional

Mas há riscos tão velozes quanto as oportunidades. O mais evidente é a ilusão de que tudo o que a inteligência artificial diz é verdade. Plataformas como ChatGPT, Gemini, DeepSeek ou Perplexity respondem em instantes a perguntas cada vez mais complexas, com aparente autoridade, mas sem o filtro essencial da apuração, da checagem rigorosa, da responsabilidade editorial. O que parece informação muitas vezes é erro. A IA confunde fontes confiáveis com conteúdo irresponsável presente por todo lado nos meios digitais. Em tempos de excesso de informação, essa distinção é vital.

Outro ponto crítico é o direito autoral. As grandes IAs foram treinadas com todo o conteúdo produzido por jornalistas, cientistas, artistas e professores – sem pedir autorização, sem reconhecer autoria, sem remunerar os responsáveis. A apropriação massiva de conteúdo original para treinar modelos que depois os substituem, com base no mesmo conteúdo, é um paradoxo ético e econômico. Se não houver respeito ao direito já existente, corremos o risco de destruir a base de sustentação da criação intelectual e jornalística profissional. É preciso preservar marcos legais e a ética. A sociedade precisa decidir: queremos um futuro em que a inteligência artificial conviva com o jornalismo, a arte e a ciência, fortalecendo-os? Ou aceitaremos um modelo que os substitui – e, ao fazê-lo, empobrece o pensamento crítico, a diversidade de vozes, a verdade como bem público?