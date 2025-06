O valor e a conexão da televisão aberta

Mais do que um meio de comunicação, a TV aberta é um elo entre comunidades. Emissoras regionais têm a capacidade única de estar onde as pessoas vivem, trabalham e sonham. Contam histórias que não cabem nos trending topics, revelam talentos locais, denunciam injustiças e informam sobre o que realmente importa na vida das pessoas.

Esse vínculo só é possível porque, do outro lado da tela, há comunicadores em quem o público confia. Repórteres, apresentadores, comentaristas: são eles que transformam notícia em proximidade, jornalismo em hábito. É pela identificação com esses rostos familiares que se constrói audiência fiel, engajamento real e conexão emocional. Quando o telespectador se vê representado, se sente parte da conversa.

O jornalismo televisivo, com sua linguagem acessível, a presença ao vivo, a força das imagens e o compromisso com a verdade, tem uma legitimidade que atravessa gerações. Ao longo de décadas, fomos testemunhas da história do país e do nosso Estado sendo contada em tempo real, com rigor e emoção – e seguimos sendo.