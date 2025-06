Nosso inspirador

Por Nelson P. Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS

Maurício Sirotsky Sobrinho foi muitos. Foi um menino inquieto em Erebango, onde nasceu, filho de imigrantes judeus fugidos da pobreza e das perseguições na Europa no início do século passado. Foi um adolescente voluntarioso em Passo Fundo, onde estudou e começou a desenvolver seu talento de comunicador na voz do poste da Praça Marechal Floriano. Foi locutor da Rádio Gaúcha na sua primeira experiência profissional na Capital. Foi administrador da Rádio Passo Fundo. Foi repórter, narrador e apresentador nas rádios Farroupilha e Difusora. Foi ator de radionovelas e se destacou como animador de programas de auditório, especialmente do Programa Maurício Sobrinho no Cinema Castelo, em Porto Alegre. Foi artista, publicitário, executivo e empresário.

Foi o fundador da RBS.

Foi, também, marido da Ione, pai da Suzana, da Sônia e do Pedro. Foi meu pai. Foi um ser humano intenso, com suas virtudes e seus defeitos. E foi, acima de tudo, um empreendedor, um lutador, um homem determinado e incansável na busca de seus objetivos.

Maurício foi muitos e sua versatilidade nos ensinou a enfrentar múltiplos desafios. Mais do que nunca, o seu legado está presente hoje, e estará sempre em nosso olhar do futuro

Por isso, passadas quase quatro décadas de sua morte prematura, aos 60 anos, meus irmãos e eu decidimos aproveitar o centenário de seu nascimento neste 5 de junho para homenageá-lo e para resgatar sua trajetória pessoal e profissional, de modo que seus contemporâneos possam recordá-lo e as novas gerações possam conhecê-lo melhor.

Como consequência dessa homenagem, Maurício Sirotsky Sobrinho será agora, também, uma estátua de concreto no parque que leva seu nome, também conhecido como Harmonia, produzida pelo escultor Vinícius Ribeiro; será, ainda, o tema do documentário 100 Anos à Frente, dirigido por Rene Goya, que a RBSTV apresentará no próximo sábado; e terá sua história recontada, com passagens inéditas, num livro que está sendo escrito pelo jornalista Tulio Milman, com lançamento previsto para a próxima Feira do Livro de Porto Alegre, em novembro, pela editora AGE. Além disso, será homenageado no próximo Prêmio ARI de Jornalismo, numa categoria especial destinada a estudantes universitários.

É para esse público jovem, principalmente, que estamos resgatando e reapresentando a história desse gaúcho impetuoso, reconhecido como um dos principais comunicadores do Estado e um destacado empresário da comunicação no Brasil. Maurício também foi pioneiro e visionário nesta área, ao afiliar a TV Gaúcha (atual RBS TV) à Rede Globo de Televisão e ao criar a primeira rede regional que transformou o modelo de operações de TV no país.

Ele enfrentou desafios imensos na construção da RBS e na superação de obstáculos que surgiram em seu caminho. Trabalhou muito, arriscou tudo o que tinha. Alcançou êxitos, mas também passou por inúmeros reveses, sempre com coragem e determinação, contando com o estímulo de minha mãe em todos os momentos. Ela uniu a família pelo afeto e foi o fator de equilíbrio emocional nas situações difíceis. Por isso, Ione Pacheco Sirotsky também está sendo lembrada e homenageada por seus filhos e netos neste centenário.

Maurício deixou um legado imenso de ideias, valores, exemplos e também um projeto empresarial centrado na comunicação e no jornalismo, construindo uma parceria sólida com os gaúchos. Cabe-me agora, com o apoio de minha mulher, Nara, de nossos filhos, de meus irmãos, primos e sócios, a responsabilidade de liderar, manter e aperfeiçoar esta obra iniciada por meu pai, o que estamos fazendo também com a colaboração de muitos e dedicados companheiros.