Uma copa a ser conquistada

Por Tiago Cirqueira, Gerente-executivo de Esportes e membro do Conselho Editorial da RBS

Foi no início da noite da última quarta-feira, dia 7. Enquanto o mundo voltava os olhos à chaminé da Capela Sistina, a Fifa anunciou as cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Porto Alegre. Todas também sediaram jogos do Mundial masculino em 2014. Passados 13 anos, teremos mais um grande evento no Brasil – desta vez, uma oportunidade única de valorizar o nosso futebol feminino.

E, se há cidades-sede, o evento já começou. No domingo, dia 11, será feita a primeira visita técnica ao Beira-Rio. Uma comitiva da Fifa estará em Porto Alegre para avaliar as adequações necessárias ao estádio. Ao compartilhar essa informação, ouvi de Valéria Possamai, repórter e produtora do Esporte do Grupo RBS: “E nós estaremos lá”. A vistoria ajudará a dimensionar a responsabilidade de sediar um megaevento. Também será chance para, como jornalistas e sociedade, avançarmos no debate sobre o espaço do feminino. Faltam cerca de 800 dias.

Em um ano em que celebraremos com orgulho a geração moldada por Marta, Cristiane, Pretinha, Formiga e Sissi, fica a pergunta: em qual sociedade esse momento ocorrerá em 2027? Naquela em que há um abismo entre as premiações e os salários de homens e mulheres? Ou em uma que valoriza o talento feminino e comemora a maior venda da história de uma jogadora? Que notícia ocupará as páginas de Zero Hora? E como contribuiremos para que as manchetes dos jornais, rádios e TVs sejam construtivas, positivas e igualitárias?

Vivemos em uma sociedade na qual mulheres protagonizam, lideram e transformam. É essencial dar espaço, visibilidade e oportunidade – não por reputação, mas com a perspectiva de que poder aprofundar essas questões significa contribuir para sua consolidação. E o jornalismo deve estar a favor dessa realidade.