Secretário-geral da ONU apoia determinação do Iraque diante de ataques

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antonio Guterres, manifestou seu apoio integral à postura do Iraque, após ataques à Arábia Saudita por milícias apoiadas pelo Irã lançados do território iraquiano.

Guterres observou que o Iraque manifestou seu desejo de não ser instrumentalizado por ninguém, enquanto o país também defendeu que o Estado tenha o monopólio do uso da força dentro de seu território. "E nós apoiamos integralmente essa determinação do governo do Iraque", disse Guterres em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

O secretário-geral da ONU também comentou o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um acordo para o desarmamento do Hamas e a retirada de Israel.

"Esse roteiro deve ser seguido sem questionamentos, ceticismo ou qualquer tentativa de miná-lo. Agora é o momento de ambas as partes implementarem o que foi acordado", disse.

Na quinta-feira, o presidente americano afirmou que o Conselho de Paz alcançou um acordo histórico para desarmamento completo do Hamas e retirada de Israel de Gaza.

Guterres também abordou a questão climática. "Cada novo projeto de combustível fóssil aprovado hoje torna as ondas de calor de amanhã mais perigosas e nosso mundo menos seguro", disse.