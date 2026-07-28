Zelensky diz que conversou sobre licenças para interceptador Patriot em reunião com Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que teve uma boa reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante visita à Casa Branca. Segundo ele, os dois discutiram licenças para a produção de interceptadores do sistema Patriot.

Em postagem no X, Zelensky agradeceu o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e disse que conversou com Trump sobre a produção dos mísseis. "Discutimos licenças para a produção de interceptadores do Patriot e várias outras ideias que poderiam ajudar. Também conversamos sobre diplomacia. É importante que o processo diplomático seja revigorado", escreveu Zelensky.