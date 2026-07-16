Zelensky demite ministro de Defesa da Ucrânia após seis meses no cargo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demitiu seu popular ministro da Defesa - um especialista em tecnologia digital que conquistou o apoio de ucranianos e aliados ocidentais por seus esforços em promover tecnologias modernas para superar a Rússia e combater a corrupção.

Mykhailo Fedorov, de 35 anos, que ocupou o cargo por apenas seis meses, publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais na noite de quarta-feira, após dias de rumores sobre sua saída. Ele listou 22 realizações, incluindo a desativação do serviço de internet Starlink, de Elon Musk, para os russos e a implementação de processos de licitação para a compra de equipamentos militares, variando de projéteis de artilharia a drones e caminhonetes.

Sua demissão provocou críticas entre os ucranianos, que atribuem a Fedorov o mérito pelos esforços de modernização das Forças Armadas da Ucrânia. Planos de protestos contra a decisão circularam rapidamente pelas redes sociais na noite de quarta-feira, momento em que a Rússia lançava uma onda de ataques aéreos contra a Ucrânia.