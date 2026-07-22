Zelensky conversa com emissários de Trump para reativar diplomacia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta quarta-feira (22) que conversou com os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner em uma tentativa de reativar a diplomacia, enquanto as negociações para pôr fim à guerra com a Rússia permanecem paralisadas.

"Acabei de conversar com os enviados do presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner", escreveu Zelensky na rede social X.

"Foi uma conversa boa e importante sobre como revitalizar a diplomacia e aproximar a paz", explicou o presidente ucraniano, que recentemente substituiu o comandante de seu exército após protestos.

O presidente russo, Vladimir Putin, havia declarado no final de junho que aguardava a chegada dos negociadores americanos para retomar as conversas, mais de quatro anos após o início da guerra.

Os esforços de mediação dos EUA entre Kiev e Moscou estão paralisados desde o início da guerra no Oriente Médio, no final de fevereiro, quando a atenção de Washington se voltou para o Irã.

As rodadas de negociações anteriores entre as partes em conflito não conseguiram alcançar o cessar-fogo desejado pela Ucrânia e seus aliados europeus, já que a Rússia insiste em estabelecer as bases para um acordo de paz definitivo, em vez de uma pausa nos combates.

As negociações permanecem estagnadas, em parte devido à questão dos territórios reivindicados pela Rússia na Ucrânia. Moscou exige a retirada completa do exército ucraniano do Donbass, no leste do país, uma condição que Kiev rejeita.

Na terça-feira, Zelensky exonerou o comandante do Exército ucraniano, Oleksandr Syrsky, que esteve no centro de um conflito com o ex-ministro da Defesa Mykhailo Fedorov sobre a condução da guerra.