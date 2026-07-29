Zelensky alerta para "alta probabilidade" de um ataque russo "massivo" nesta noite

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, advertiu nesta quarta-feira (29) sobre uma "alta probabilidade" de que a Rússia realize, durante a noite, um ataque de grande escala, e voltou a pedir aos aliados da Ucrânia mais recursos de defesa antiaérea.

"Os russos prepararam um ataque de grande escala há vários dias, e há uma alta probabilidade de que ele ocorra esta noite", afirmou em uma publicação na rede social X.

"Por favor, em todas as regiões da Ucrânia, prestem atenção hoje aos alertas de ataque aéreo e mantenham-se em segurança", acrescentou.

Zelensky também reiterou seu pedido para que os aliados da Ucrânia forneçam a Kiev os mísseis necessários para seu sistema de defesa antiaérea.

"Em primeiro lugar, isso diz respeito aos Estados Unidos e aos parceiros que possuem mísseis Patriot e podem fornecê-los para apoiar nossa defesa", declarou.

Zelensky reuniu-se na terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em um encontro durante o qual discutiram a possibilidade de a Ucrânia produzir mísseis interceptadores Patriot, essenciais para a defesa antiaérea de Kiev.

No início de julho, Trump já havia manifestado disposição para autorizar a Ucrânia a produzir esses mísseis terra-ar, em um momento em que a Rússia intensificava seus ataques com mísseis balísticos.

Apenas os sistemas americanos Patriot são capazes de interceptar esses mísseis, mas a Ucrânia enfrenta escassez de mísseis interceptadores PAC-3. Essa falta se agravou desde a guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, em fevereiro.