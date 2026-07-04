Zelensky acusa Putin de mentir sobre avanço russo em Konstantynivka

"Às vésperas do Dia da Independência da América, Putin decidiu mentir para o mundo e para o presidente da América sobre a situação no front: ele afirma que os russos supostamente capturaram Konstantynivka no Donbass. Claro, isso é mentira - é apenas mais uma mentira russa para lançar alguma notícia", escreveu Zelensky em publicação feita no X. "Se Konstantynivka está agora sob controle da Rússia, então, provavelmente, Putin não terá problema em se encontrar comigo lá e encontrar soluções diplomáticas para finalmente encerrar a guerra. Mas, ainda assim, ele não cruzará a frente: a verdade difere muito das palavras de Putin", acrescentou.