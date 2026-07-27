Zelenski se reúne com Burnham em base naval para reforçar apoio do Reino Unido à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, se reúne nesta segunda-feira (27) com o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, em uma base naval na Inglaterra. Segundo Burnham, a visita busca sinalizar o apoio "inquebrantável" do Reino Unido à Ucrânia.

A viagem de Zelenski é a primeira de um líder estrangeiro desde que Burnham assumiu o cargo, há uma semana. Seu antecessor, Keir Starmer, esteve em Kiev há menos de duas semanas, em sua última viagem internacional antes de deixar o governo.

Burnham será o quinto primeiro-ministro britânico a lidar com o presidente ucraniano desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

"A Rússia não deve ter qualquer dúvida sobre nossa determinação, e não recuaremos até alcançarmos uma paz duradoura e justa para a Ucrânia", afirmou Burnham, que passou os últimos nove anos como prefeito da Grande Manchester e tem pouca experiência em política externa.

Durante a visita, Zelenski e Burnham se encontrarão com mais de 200 militares ucranianos que passaram as últimas três semanas no Reino Unido. Eles participaram de um exercício destinado a reforçar capacidades de combate e medidas de remoção de minas no Mar Negro, segundo o governo britânico.

O Reino Unido entregará à Ucrânia a propriedade intelectual do novo sistema de guerra eletrônica Stone Cloak, que impede a detecção de drones, informou o gabinete de Burnham.

A Ucrânia também ampliou sua campanha de ataques em profundidade, com ofensivas de drones cada vez mais frequentes em território russo. Os alvos incluem instalações de petróleo, fábricas militares e, mais recentemente, centros logísticos, levando a guerra para mais perto de milhões de russos e aumentando a pressão sobre o presidente Vladimir Putin.

As incursões enfraqueceram a narrativa de Putin de que o conflito não afeta a vida das pessoas comuns no país. Ainda assim, ele se mantém imperturbável, e a Rússia intensificou sua campanha aérea, bombardeando regularmente a Ucrânia com mísseis e drones. Fonte: Associated Press.