Zelenski anuncia negociação com fabricante dos Patriot para produzir sistema na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou que negocia com a empresa americana Raytheon Technologies, fabricante dos sistemas de defesa aérea Patriot, um acordo para produzir conjuntamente interceptadores usados na proteção do espaço aéreo ucraniano contra ataques russos.

Segundo Zelenski, representantes da companhia estiveram em Kiev nesta semana para discutir a parceria. Em publicação nas redes sociais na noite de quinta-feira, 23, o presidente disse que a Raytheon está disposta a desenvolver o projeto em conjunto com a Ucrânia e que as equipes do governo e do setor privado manterão contato para avançar nas negociações.

O encontro ocorreu menos de três semanas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que pretende conceder à Ucrânia uma licença para produzir sistemas Patriot. A sinalização marcou uma mudança no discurso do republicano, que recentemente passou a adotar um tom mais favorável a Zelenski.

Os sistemas Patriot são considerados um dos principais meios de defesa da Ucrânia contra mísseis balísticos lançados pela Rússia. O equipamento reúne radares, sistemas de comando e diferentes tipos de mísseis interceptadores. Desde o início da invasão em 2022, Zelenski tem pressionado aliados ocidentais por mais unidades e entregas mais rápidas do sistema.

Apesar do avanço nas negociações, especialistas e autoridades ucranianas avaliam que a implantação de uma linha de produção no país deverá levar anos. A Raytheon não comentou oficialmente o encontro até o momento.

Ataques atingem Kiev

Enquanto avançam as negociações sobre a produção dos Patriot, a capital ucraniana voltou a ser alvo de ataques russos. Explosões foram ouvidas em Kiev nesta sexta-feira, 24, durante um raro bombardeio diurno com mísseis.

O prefeito da cidade, Vitali Klitschko, informou que os sistemas de defesa aérea foram acionados e pediu que a população buscasse abrigo. A Força Aérea da Ucrânia também emitiu alerta para a aproximação de mísseis em direção à capital.

Ucrânia amplia ofensiva em território russo

Também nesta sexta-feira, a Ucrânia intensificou ataques de longo alcance contra alvos em território russo. Um bombardeio com drones atingiu centros logísticos da Wildberries, maior empresa de comércio eletrônico da Rússia, nas regiões de São Petersburgo, Leningrado e Simferopol, na Crimeia anexada por Moscou.

Imagens divulgadas pela imprensa russa mostraram uma grande coluna de fumaça sobre São Petersburgo. Segundo a fundadora da Wildberries, Tatyana Kim, os funcionários foram retirados dos armazéns antes do incêndio. Autoridades locais informaram que houve feridos.

Nos últimos dias, outras unidades da empresa também foram atingidas por ataques ucranianos. Zelenski afirmou que um dos depósitos abastecia as forças russas com componentes para drones, equipamentos de navegação e outros materiais militares. O Kremlin nega qualquer ligação da companhia com as Forças Armadas.