Xi Jinping pede modernização das forças armadas da China em reunião do Partido Comunista

O presidente da China, Xi Jinping, pediu esforços para a modernização das forças armadas do país durante uma reunião do Politburo do Partido Comunista, nesta sexta-feira, 31. Segundo a agência Xinhua, o líder chinês projetou a busca de "progressos decisivos" na área de defesa nacional. Paralelamente, um porta-voz da Guarda Costeira da China informou que uma patrulha de rotina foi realizada nesta sexta-feira nas águas a leste de Taiwan, com o objetivo de garantir "a navegação normal e a ordem operacional" na região.