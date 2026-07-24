Xi e Putin prometeram não fornecer armas ao Irã; seria muito ruim se o fizerem, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (24) que recebeu garantias dos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, de que seus países não fornecerão armas ao Irã. Em publicação na Truth Social, Trump disse que os compromissos foram assumidos em conversas diretas e advertiu que seria "muito ruim" para ambos caso descumprissem essas promessas.

Segundo Trump, Xi afirmou durante o recente encontro entre os dois em Pequim que "sob nenhuma circunstância" forneceria ou venderia armas à República Islâmica do Irã, incluindo por meio de empresas chinesas. "Considerando nosso relacionamento, aceito sua palavra", escreveu o presidente americano, acrescentando que também está "fazendo grandes favores" ao líder chinês.

Trump disse ainda que Putin lhe garantiu que a Rússia também não venderá armas ao Irã. De acordo com o presidente dos EUA, o líder russo entende que Washington "não vende armas à Ucrânia, mas aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)", que pagam integralmente pelos equipamentos, cabendo à aliança decidir sua distribuição.

Na avaliação de Trump, China e Rússia, frequentemente citadas em discussões sobre o Irã, "não estão participando" do fornecimento de armamentos ao país. "Se estivessem, seria muito ruim para eles - certamente não seria do interesse deles", afirmou.