Xi adverte que IA não deve ser dominada por um único país e pede cooperação

A inteligência artificial (IA) não deve ser dominada por um único país, advertiu nesta sexta-feira (17) o presidente da China, Xi Jinping, ao pedir a cooperação mundial para o seu desenvolvimento, em discurso na cerimônia de abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial.

"O desenvolvimento da IA não deve ser um ato solitário de apenas um país, e sim uma sinfonia de cooperação internacional", ressaltou Xi. "Devemos criar leis e regulamentos, bem como sistemas de monitoramento tecnológico, alerta e resposta a emergências, a fim de garantir que a IA esteja sempre sob controle humano", acrescentou, ao exigir uma abordagem "centrada nas pessoas".