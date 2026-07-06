Walmart vai reduzir preço dos produtos; carne moída deve cair cerca de 15%, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o Walmart reduzirá os preços de vários produtos significativamente para celebrar o aniversário de 250 anos de Independência dos EUA, a pedido do seu governo. "Walmart vai, em particular, reduzir o preço da carne moída em quase 15%, entre outros produtos", escreveu ele na Truth Social.

O republicano instou outras redes varejistas a fazerem o mesmo e "seguir a liderança desses patriotas absolutos". A decisão, segundo ele, representa o "amor da empresa pelos EUA".

Ao mesmo tempo, Trump celebrou a redução de preços como uma vitória da sua gestão em comparação ao seu antecessor, Joe Biden, acusando o democrata de provocar a "pior crise inflacionária na história" americana. "Como prometi, os preços do petróleo estão caindo rapidamente e preços da gasolina estão cedendo nas bombas dos postos também, assim como aconteceu com os ovos e os preços de medicamentos", disse.