Wall Street fecha impulsionada pela Amazon após um mês de altos e baixos

A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta sexta-feira (31), impulsionada pelos bons resultados da Amazon, após um mês de altos e baixos pela retomada das hostilidades no Oriente Médio e preocupações com a inteligência artificial (IA).

O Dow Jones subiu 0,53%, o tecnológico Nasdaq avançou 1% e o ampliado S&P 500 subiu 0,70%. Os três principais índices do mercado americano se situam perto dos níveis registrados no fim de junho.

Os resultados empresariais "seguem surpreendendo muito favoravelmente", explicou à AFP Sam Stovall, analista da CFRA.

As ações da Amazon dispararam 15,32% na sexta-feira depois de apresentarem na quinta-feira resultados trimestrais que entusiasmaram os investidores.

A empresa se destacou especialmente pelo forte crescimento da atividade de informática na nuvem ("cloud") e a IA.

A reação do mercado foi similar à que teve após os resultados da Microsoft, que mostraram que seus investimentos para desenvolver a IA não reduziram sua margem.

Para Stovall, no fundo "os investidores seguem convencidos da revolução tecnológica e de seu impacto significativo no crescimento dos lucros, não só durante o próximo trimestre, mas também nos anos vindouros".

No entanto, o mercado não hesitou em castigar nesta sexta-feira a Apple (-7,35%) devido a previsões consideradas tímidas demais.

Vários episódios de incertezas, especialmente em torno dos níveis de valorização de setores vinculados à IA, como o de semicondutores, provocaram importantes movimentações de venda durante o mês de julho.

Os resultados trimestrais de empresas cujos preços dispararam desde o começo do ano, como AMD e SanDisk, serão especialmente observados nos próximos dias.