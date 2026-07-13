Wall Street fecha em queda, puxada por aumento dos preços do petróleo

A bolsa de Nova York fechou em queda, nesta segunda-feira (13), afetada pela alta dos preços do petróleo após as novas hostilidades no Oriente Médio, e em um contexto de fragilidade no setor dos semicondutores.

O índice Dow Jones recuou 0,26%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 1,55% e o índice ampliado S&P 500 perdeu 0,79%.

"Um fim de semana marcado pelas tensões entre Washington e Teerã provocou um dia de aversão ao risco em Wall Street", explicou à AFP Jose Torres, analista da Interactive Brokers.

Os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã na madrugada de domingo para segunda, e Teerã disse ter respondido atacando bases militares do Golfo usadas pelo Exército americano.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira, a retomada do bloqueio dos portos iranianos no Estreito de Ormuz e o estabelecimento de uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada por esta via marítima.

Estes anúncios, que geram temores de uma escassez no abastecimento de petróleo, impulsionaram os preços da commodity em mais de 9%, reativando as inquietações inflacionárias, disse Torres.

O governador do Federal Reserve (Fed), banco central americano, disse nesta segunda-feira que a instituição corre o risco de ter de aumentar suas taxas de juros "no curto prazo" se a inflação continuar evoluindo na direção errada.

Uma alta dos juros poderia pesar ainda mais sobre Wall Street, que costuma ver com bons olhos reduções dessas taxas.

Wall Street espera a publicação, na terça-feira, do índice dos preços ao consumidor (IPC) de junho, e a do índice de preços à produção (IPP), na quarta-feira.

Quanto ao setor de semicondutores, os analistas da Briefing.com dizem que os valores deste setor "estão sob pressão" e que a sul-coreana SK hynix "registra um forte recuo após um excelente início na sexta-feira".

A SK hynix perdeu 9,32%, arrastando consigo o resto do setor. A gigante Nvidia perdeu -3,52%; a Broadcom, -3,98%; a AMD, -4,21% e a Intel, -6,12%.