Wall Street fecha em baixa em meio a dúvidas sobre IA e conflito no Oriente Médio

A Bolsa de Nova York encerrou em forte queda nesta sexta-feira (17), novamente pressionada pela preocupação em torno dos grandes investimentos em inteligência artificial (IA), em um contexto de tensões geopolíticas persistentes no Oriente Médio.

O índice Nasdaq, que reúne as grandes empresas de tecnologia, recuou 1,40%, o amplo S&P 500 perdeu 1,01% e o Dow Jones caiu 0,77%.

"A fraqueza do setor de tecnologia alimenta um clima de aversão ao risco no mercado como um todo", comentou à AFP Angelo Kourkafas, analista da Edward Jones.

Os semicondutores, essenciais para construir os centros de dados dedicados à IA, são particularmente afetados, à medida que ressurgem dúvidas sobre a rentabilidade futura dos investimentos das empresas para desenvolver essa tecnologia.

A Broadcom perdeu 0,97%, a AMD recuou 1,03%, a Intel 2% e a Texas Instruments, 2,47%.

A fabricante de chips Nvidia (-2,21%, a 202,81 dólares) chegou até a ceder brevemente nesta sexta-feira o posto de maior capitalização de mercado do mundo para a Apple (+0,14%, a 333,74 dólares), algo que não ocorria desde maio de 2025.

A queda se estendeu ao restante do setor de tecnologia americano, com recuos da Microsoft (-1,82%), Meta (-2,79%), Amazon (-1,06%) e Alphabet (-2,17%).

"Informações que apontam para uma concorrência crescente de ferramentas de IA chinesas também alimentam as preocupações", observou Angelo Kourkafas.

O analista fazia referência ao Kimi K3, modelo mais recente da empresa chinesa Moonshot AI, que "poderia se constituir em uma alternativa mais barata" às tecnologias oferecidas pelos gigantes Anthropic e OpenAI, destacou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Em paralelo, o forte aumento dos preços do petróleo nesta sexta-feira, devido à "incerteza geopolítica", também exerce pressão sobre o mercado, apontou Kourkafas.

Os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã na noite desta sexta, enquanto vários países aliados de Washington no Oriente Médio afirmaram ter sido alvo de ataques.

Embora a inflação americana tenha desacelerado em junho, ela pode voltar a subir diante da nova disparada do petróleo, alertam analistas.

No mercado de dívida, a rentabilidade dos títulos do Tesouro americano de dez anos mantinha-se, ainda assim, estável no fechamento em relação ao dia anterior, em 4,55%.

No capítulo empresarial, caíram a Netflix (-7,26%, a 68,95 dólares) e a empresa aeroespacial SpaceX (-5,43%, a 123,99 dólares).