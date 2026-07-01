Wall Street fecha em baixa após comentários do chefe do Fed

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (1º), enquanto os investidores tentavam interpretar as mais recentes declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Kevin Warsh.

O índice tecnológico Nasdaq caiu 0,66%, enquanto o S&P 500 recuou 0,22%. O Dow Jones encerrou o dia praticamente estável (-0,03%).

"Os mercados ficaram surpresos ao perceber que Kevin Warsh pode ser mais agressivo do que imaginavam", disse à AFP Tom Cahill, analista da Ventura Wealth Management.

Embora o risco inflacionário tenha diminuído com a redução das tensões da guerra no Oriente Médio, os preços continuam "muito altos", advertiu o presidente do Fed durante um encontro com outros presidentes de bancos centrais em Sintra, Portugal.

"Se alguns agentes (...) pensavam que o banco central ficaria satisfeito com uma inflação acima da meta de 2%, acredito que ficarão decepcionados", afirmou.

No entanto, Warsh recusou-se a dar qualquer indicação sobre a próxima decisão de política monetária do Fed.

Por enquanto, os operadores do mercado esperam um aumento das taxas de juros em setembro, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME FedWatch.