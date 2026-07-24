Wall Street fecha com resultados mistos, entre queda do petróleo e fraqueza dos semicondutores

A Bolsa de Nova York fechou com tendências mistas nesta sexta-feira (24), em uma sessão em que a forte queda do petróleo não conseguiu compensar a fraqueza do setor de semicondutores, um dos pesos-pesados do mercado americano.

O Dow Jones avançou 0,45%, o índice Nasdaq recuou 0,64% e o índice amplo S&P 500 permaneceu estável (+0,05%).

Ao longo da semana, "os mercados têm se mostrado sensíveis à atualidade geopolítica, mas ao mesmo tempo observamos inúmeras reações exageradas em ambos os sentidos", comentou à AFP Angelo Kourkafas, da gestora de investimentos Edward Jones.

Enquanto o mercado de petróleo apresentou na quinta-feira fortes sinais de preocupação com a navegação no Mar Vermelho, levando as cotações a níveis não vistos desde maio, a sexta-feira trouxe uma avaliação mais moderada.

Os preços do barril de petróleo bruto recuaram assim mais de 3%. Isso foi suficiente para aliviar levemente a pressão sobre os custos de endividamento nos Estados Unidos.

O Dow Jones, que reúne ações tradicionais como as industriais, desponta como o vencedor da sessão. Já o Nasdaq teve um desempenho pior devido a uma nova queda dos fabricantes de semicondutores: a Nvidia caiu 0,92%, a AMD 3,29% e a Micron 6,99%.

Isso se deve em particular à recepção fria dos resultados do gigante dos microprocessadores Intel (-7,89%), apesar de números que superaram as expectativas e de uma revisão para cima de sua previsão de faturamento para o trimestre em curso.

"A correção do setor tecnológico tem múltiplas vertentes (...) mas, em linhas gerais, coincide com um mercado surpreendido pela intensificação do conflito" no Oriente Médio nas últimas semanas, avalia John Belton, da gestora Gabelli Funds.

A reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, na próxima semana será analisada não tanto por sua decisão sobre as taxas de juros, amplamente dada como mantida, mas por qualquer sinal sobre os riscos inflacionários.