Venezuela pede liberação de ativos congelados para destiná-los à reconstrução após terremotos

O governo da Venezuela pediu, nesta quarta-feira (8), a liberação de ativos congelados de seu país no exterior para ajudar a arrecadar fundos para a recuperação do país após os dois terremotos do mês passado, que deixaram pelo menos 3.600 mortos.

"Queremos fazer um chamado a todos os países que ainda têm fundos bloqueados que pertencem à Venezuela para que iniciemos um plano de liberação destes fundos e possamos utilizá-los na recuperação", disse o ministro das Relações Exteriores, Iván Gil, em uma reunião virtual com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha).

"Temos, em diferentes partes do mundo, contas que pertencem ao Estado venezuelano e que foram congeladas em decorrência de sanções ilegais", afirmou.