Vance diz que EUA têm vantagem em negociações com Irã pois já alcançaram missão principal

O vice-presidente americano, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira, 1, que os Estados Unidos têm uma vantagem nas negociações em andamento no Oriente Médio, argumentando que a administração Trump já alcançou seu objetivo principal no Irã, independentemente de como as negociações em Doha se desenrolem.

"Temos todas as cartas na negociação", disse Vance à Fox News. "Obviamente queremos que seja bem-sucedida, mas, mesmo que não seja, alcançamos a missão principal de garantir que os iranianos nunca tenham uma arma nuclear", explicou.

Segundo Vance, negociações bem-sucedidas significariam uma Teerã "permanentemente transformada", ou seja, sem ambições nucleares e sem mais financiar proxys que causaram "estragos" em todo o Oriente Médio. Nessas condições, o país persa poderia ser "bem-vindo de volta à economia mundial", acrescentou.