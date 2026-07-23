União Europeia multa Google em mais de R$ 5 bilhões por violar norma digital; entenda

Sanção foi imposta pela União Europeia ao Google. NICOLAS TUCAT / AFP

A União Europeia impôs, nesta quinta-feira (23), duas multas que somam 890 milhões de euros (R$ 5,13 bilhões) ao Google, em uma decisão que ameaça as relações comerciais com os Estados Unidos.

O valor total representa a maior sanção já aplicada a uma empresa com base no Regulamento Europeu de Mercados Digitais (DMA), uma lei criada para coibir abusos de posição dominante por parte das grandes empresas de tecnologia.

A nova penalidade pode aumentar a insatisfação de Washington com a regulação digital europeia, que o governo de Donald Trump acusa de atingir de forma injusta as líderes americanas do setor.

O Google foi multado em 460 milhões de euros por favorecer seus próprios serviços nos resultados do seu mecanismo de busca, o Google Search, informou a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia.

Além disso, foi aplicada uma segunda multa, de 430 milhões de euros, por impedir que desenvolvedores que utilizam a Play Store direcionem usuários a outros pontos de venda.

— É uma decisão muito importante — afirmou a vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela área digital, Henna Virkkunen, ressaltando que a medida busca "garantir condições equitativas de concorrência" para todas as empresas online.

Reação do Google

O gigante tecnológico norte-americano reagiu afirmando que a decisão pode prejudicar serviços amplamente utilizados pelos usuários.

"Para cumpri-la, somos obrigados a retirar funcionalidades de busca em tempo real que os europeus valorizam, como a exibição instantânea de preços e a disponibilidade direta de hotéis, voos e restaurantes, além de desmantelar proteções de segurança no Google Play", criticou Kent Walker, presidente de assuntos globais do Google, em declaração enviada à AFP.

Desde a implementação do DMA, em 2024, a União Europeia já aplicou multas de 200 milhões e 500 milhões de euros contra Meta e Apple, respectivamente, em 2025.

O governo Trump já acusou anteriormente Bruxelas de mirar empresas de tecnologia dos Estados Unidos e ameaçou impor tarifas como retaliação às sanções.

A medida contra o Google ocorre poucos dias antes do primeiro aniversário de um acordo entre Washington e Bruxelas que reduziu tensões comerciais.

Embora seja a primeira multa ao Google por violar o DMA, a empresa já foi alvo de outras sanções europeias.