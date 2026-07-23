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Maior sanção já aplicada
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União Europeia multa Google em mais de R$ 5 bilhões por violar norma digital; entenda

Punições foram motivadas por favorecimento de serviços próprios da empresa e restrição a desenvolvedores da Play Store

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS